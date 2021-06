Paris Maision Bleue Paris Stage Vacances Ludique et pédagogique enfant de 6 à13 ans Maision Bleue Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Vacances Ludique et pédagogique enfant de 6 à13 ans Maision Bleue, 12 juillet 2021 08:00-12 juillet 2021 18:30, Paris. 12 – 23 juillet à partir de 10 euros, en fonction du quotient familial contact@amasco.fr Atelier / Stage de vacances avec des en activités extérieur, expériences scientifiques, robotique, expression de soi, et jeux pédagogiques. Les ateliers ludiques et pédagogiques reviennent à la rencontre des enfants entre 6 et 13 ans pour les ateliers d’été 2021. à Paris, Hauts de seine, métropole lyonnaise et Grand Est. Après une année riche en événements, le succès des ateliers digitaux au printemps 2021, Ateliers Amasco prépare de nouvelles activités enrichissantes pour les enfants âgés entre 6 et 13 ans. . Trophées de la philanthropie : La philanthropie comme source d’apprentissage

Une des thématiques des prochains ateliers est la philanthropie. Comment éveiller dans chaque enfant l’empathie et l’altruisme dès le plus jeune âge ? Amasco propose, en partenariat avec L’École de la philanthropie, un programme ludique pour stimuler l’altruisme, la solidarité chez les enfants dans des domaines aussi variés que la culture, la santé, l’environnement. Trophée des sciences :

Éveiller la curiosité et construire un raisonnement scientifique de A à Z feront partie intégrante des trophées des sciences. Nos futurs savants auront la possibilité de conduire des expériences scientifiques et manipulations.

Et bien entendu, le Trophée des jeux d’extérieur, la saison s’y prête particulièrement, tout au long de l’été différentes activités d’extérieurs sont proposées, ce temps fort permettra de découvrir et redécouvrir les jeux d’extérieurs traditionnels. La pédagogie Amasco poursuit son programme habituel qui est de développer la confiance en soi, le goût d’apprendre, l’élocution et la créativité. Pendant 5 jours, les enfants sont accueillis de 8h30 à 18h30 pour apprendre en s’amusant autour de nombreuses activités : couture, robotique, jeux d’extérieur, écriture de contes, activités manuelles, relaxation, jeux de société, théâtre… Une approche individualisée :

Chaque enfant bénéficie d’un accompagnement personnalisé (1 animateur pour 5 enfants) L’accompagnement d’enfants à besoins particuliers :

Depuis ses débuts Ateliers Amasco à conçu un programme d’accueil sur mesure pour prendre en charge des enfants à besoin particulier. Dans le cadre du Projet d’Accompagnement Amasco (PAA), un échange est réalisé entre les familles et la coordination pédagogique Amasco, afin d’identifier les axes de l’accompagnement. (Stimulation intellectuelle, langage, capacité d’attention, motricité fine…) A l’issue des ateliers un bilan pédagogique sera envoyé aux parents, partageant ainsi les compétences et progrès identifiés tout au long de l’atelier. Info Pratiques :

Lieux a Paris, et Hauts de Seine : https://www.amasco.fr/nos-ateliers/ateliers-ile-de-france/ Horaires de 8h30 à 18h30

Durée 5 jours

Tarif au quotient familial

Maision Bleue 24 av de la Porte de Montmartre 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris

