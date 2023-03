IMPRONEUF – Festival d’Improvisation Mairie du 9e arrondissement de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

IMPRONEUF – Festival d’Improvisation Mairie du 9e arrondissement de Paris, 22 avril 2023 14:00, Paris. IMPRONEUF, c’est Le festival d’improvisation du 9ème, un après-midi de matchs d’improvisation, d’histoires inventées sur le vif, un concert de gospel et tant et plus. Samedi 22 avril, 14h00 1

https://www.facebook.com/events/1352001788958883 IMPRONEUF, le festival d’improvisation du 9ème, revient et vous ouvre ses portes le samedi 22 avril, de 14 à 19h, à la mairie du 9ème (M° Richelieu-Drouot). Venez assister à un tournoi de matchs d’improvisation réunissant 8 troupes exceptionnelles. Les comédiens se retrouveront sur scène pour imaginer sur le vif des histoires à vous faire vibrer et rire. L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux et parlez-en autour de vous !

Les troupes qui seront au rendez-vous :

