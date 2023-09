HEURE H avec Jean CASTEX – PDG de la RATP, Président de la fondation FACE MACIF Paris, 25 septembre 2023 19:00, Paris.

La Fondation FACE, présidée par Jean Castex, œuvre depuis 30 ans dans la lutte contre toute forme d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Elle mobilise l’engagement des entreprises et de leurs salariés pour mettre en œuvre des projets en faveur de l’insertion et de l’emploi, de l’égalité des chances dans l’éducation et l’orientation ainsi que de l’accès aux droits. Elle développe des actions en faveur de la transition écologique solidaire. L’an dernier, 300 000 personnes ont pu trouver auprès de FACE une réponse adaptée à leurs besoins.

Présente dans 51 départements, la Fondation FACE – incarnée par sa communauté de 42 clubs locaux et 40 fondations abritées – souhaite étendre sa présence à l’horizon 2028 à l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer et l’amplifier sur les territoires où elle est déjà implantée.

Quelques mots sur l’invité…

Né le 25 juin 1965 à Vic-Fezensac (Gers), Jean Castex est un haut fonctionnaire et homme d’État français. Il est Premier Ministre du 3 juillet 2020 au 16 mai 2022.

Il est Maire de Prades (Pyrénées-Orientales) de 2008 à 2020, conseiller régional du Languedoc-Roussillon de 2010 à 2015 et conseiller départemental des Pyrénées-Orientales de 2015 à 2020.

Ayant occupé différents postes en Chambre régionale des comptes et administrations sanitaires et sociales, Jean Castex est chargé en 2017 de superviser pour l’État l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en tant que délégué interministériel, puis est nommé président l’Agence nationale du sport. En 2020, il est chargé de coordonner la sortie progressive du premier confinement mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Il est ensuite nommé Premier Ministre par le Président de la République. Le mandat de Jean Castex s’achève en mai 2022.

Le 27 juillet 2022, il est élu, à titre bénévole, à la présidence de la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion).

Le 23 novembre 2022, il est nommé Président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Il est élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national de la Légion d’honneur par le Président de la République le 8 décembre 2022

MACIF 17-21 place Etienne Pernet 75015 PARIS Quartier de Javel Paris 75015