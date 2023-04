Les Ritals – Bruno Putzulu – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE, 10 mai 2023, PARIS.

LES RITALSD'après le roman de François CavannaMis en scèneavec Bruno Putzulu et Grégory Daltin, Aurélien Noël ou Sergio Tomassi>Spectacle conseillé à partir de 12 ans. DRÔLE CHALEUREUX ET ÉMOUVANT… UN SPECTACLE SALUTAIRE…LES RITALS de François Cavanna ce sont les Italiens venus en France pour travailler entre 1930 et 1940. Fils d'un maçon italien et d'une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ces 400 coups avec ses copains à Nogent-sur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l'amour des livres.Il se souvient de sa mère, qui aimait violemment. De sa petite main d'enfant dans celle de sont papa pleine de crevasse et de chatterton. En se souvenant de son enfance Cavanna nous rappelle la nôtre.Il nous rappelle aussi que « l'étranger » change souvent de nationalité et que c'est toujours la même histoire…C'est un spectacle qui résonne fortement aujourd'huiRencontre avec l'équipe artistique le vendredi 2 juin 2023 à l'issue de la représentation.La presse en parle :- Une belle réussite théâtrale.Télérama- Il vous tirerait des larmes ce voyou là. Le Figaro- Performance tout en finesse de Bruno Putzulu. Charlie Hebdo- La salle est sous le charme de ces tranches de vie qui nous parle à tous. Paris-Match- C'est une merveille. L'obs- Parfois la vie est une fête. Le Canard enchaîné.- C'est absolument merveilleux avec grâce et poésie. RTL

LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

