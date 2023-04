Rémi Larrousse, Confidences d’un illusionniste – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE, 5 avril 2023, PARIS.

Rémi Larrousse, Confidences d’un illusionniste – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

RÉMI LARROUSSE Un spectacle étonnant qui réconcilie les plus rêveurs et les plus cartésiens d’entre nous ! Pour la première fois, le mentaliste et illusionniste Rémi Larrousse lève le voile sur les coulisses de sa discipline. En se livrant à quelques confidences sur la mécanique de la magie, il nous révèle les illusions qui guident nos vies : nos certitudes, notre attention, nos choix, nos souvenirs, autant d’occasions de se laisser leurrer par notre propre esprit. À travers des expériences surprenantes, il joue avec le désir de découvrir tout en célébrant la force du mystère, l’envie de croire et la curiosité de savoir.DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS DE VOUS Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.Mise en magie Maxime Schucht et Sylvain Vip Mise en magie Maxime Schucht et Sylvain VipDécor Sarah BazzeneryeMusique Romain TrouilletLumière Florian GuerbeProduction Les Béliers Parisiens et Braingameslive Durée : 1h20À partir de 10 ansRencontre avec l’équipe artistique le vendredi 7 avril 2023 à l’issue de la représentation. Rémi Larrousse Rémi Larrousse

LUCERNAIRE – THEATRE ROUGE PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

