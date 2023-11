Le Cinéma de Thomas Croisière – Voyage en Comédie, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR, 12 novembre 2023, PARIS.

Le Cinéma de Thomas Croisière – Voyage en Comédie, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 19:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 32.8 à 32.8 euros.

Bar et grignotage à partir de 19h30 Une déclaration d’amour passionnée aux comédies populaires. Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière vous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque. Grâce à elles, retrouvez avec gourmandise les sacrés monstres du 7e art que sont Bébel, de Funès, Le Splendid et tant d’autres. Notre Monsieur Cinéma, partisan du « rire ensemble », vous invite à (re)voir et (re)découvrir ces comédies populaires qu’il aime tant et qu’il a partagées avec ses enfants avant de les offrir au public. Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours à son autre passion : le karaoké. Vive le cinéma ! A Savoir : Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 10 novembre 2023 à l’issue de la représentation. Ameline Thibault, Thomas Croisière

Votre billet est ici

LUCERNAIRE – THEATRE NOIR PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

32.8

EUR32.8.

