La Promesse de l’Aube – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR, 10 mai 2023, PARIS.

La Promesse de l’Aube – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

Le Lucernaire et Sea Art (2-1038904) présentent LA PROMESSE DE L’AUBE De Romain GaryMise en scène Stéphane Laporte et Dominique ScheerAdaptation et jeu Franck DesmedtDurée : 1h10 FAIRE DE SA VIE UNE ŒUVRE Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve.Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu’à la fin de ses jours ».Durée : 1h10 Spectacle conseillé à partir de 12 ansRencontre avec l’équipe artistique le vendredi 12 mai 2023 à l’issue de la représentation. La presse en parle : Quel acteur que Franck Desmedt ! Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser. FABIENNE PASCAUD – TT TÉLÉRAMAUne performance de haute volée. LE PARISIENOn redécouvre le livre. LE NOUVEL OBSFranck Desmedt tient sa promesse. Sensible, amusant et touchant. L’HUMANITÉUn immense interprète. A voir absolument. ARMELLE HÉLIOT Merci d’arriver 20 minutes minimum avant le début du spectacle.Les retardataires ne pourront pas être admis en salle. La Promesse de l’Aube (avec Franck Desmedt) La Promesse de l’Aube (avec Franck Desmedt)

Votre billet est ici

LUCERNAIRE – THEATRE NOIR PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

30.6

EUR30.6.

Votre billet est ici