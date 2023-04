On Va Faire La Cocotte – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR, 19 avril 2023, PARIS.

On Va Faire La Cocotte – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – THEATRE NOIR. Un spectacle à la date du 2023-04-19 à 18:30 (2023-04-19 au ). Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

Ad Libitum (2-1088864) présente ce spectacle. ON VA FAIRE LA COCOTTEDe Georges FeydeauMise en scène Jean-Paul TriboutAssistant mise en scène Xavier SimoninAvec Caroline Maillard, Claire Mirande, Julie Julien, Samuel Charle et Jean-Paul TriboutAVOIR UN AMANT SANS TROMPER SON MARIEìmilienne, la jeune eìpouse de Treìvelin deìcouvre que son mari la trompe.Elle deìcide alors de prendre sa revanche et de devenir pour un soir « une cocotte »… On peut se demander comment Feydeau fait pour demeurer aÌ ce point le chantre de nos folies, pourquoi diable ses pieÌces, dont on peut maintenant dire qu’elles sont d’un autre sieÌcle, continuent-elles aÌ nous amuser ?C’est que Feydeau touche aÌ la seule question qui nous taraude inlassablement : la sexualiteì.Comment l’image de notre sexualiteì est-elle passeìe du libertinage joyeusement subversif du XVIIIe sieÌcle aÌ cet eìcarteÌlement entre deìsirs et ordre moral du XIXe, pour aboutir aÌ la marchandisation consensuelle et consommatrice de notre eìpoque ? Serait-ce qu’aÌ travers toutes ces tentatives de les codifier les rapports entre les sexes aient si peu changeìs ?Tous les meìcanismes comiques des ceìleÌbres pieÌces de Feydeau se retrouvent dans cette deìlicieuse comeìdie qui, sans e?tre reìellement feìministe, deìfend un deìbut d’eìgaliteì entre les hommes et les femmes.Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 21 avril 2023 à l’issue de la représentation.Lumières : Philippe LacombeCostumes : Julia AllegreMusique : Dario IvkovicProduction : Scène et PublicCoproduction : Sea ArtSoutien : ADAMIGenre.s : Théâtre, ComédieDurée : 1h10À partir de 12 ans On va faire la cocotte de Feydeau (m.e.s Jean-Paul Tribout) On va faire la cocotte de Feydeau (m.e.s Jean-Paul Tribout)

Votre billet est ici

LUCERNAIRE – THEATRE NOIR PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

30.6

EUR30.6.

