Tout Dostoïevski LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS, 18 novembre 2023, PARIS.

Tout Dostoïevski LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 32.8 à 32.8 euros.

Le THEATRE LUCERNAIRE (L.PLATESV-R-2020-001927) présente : ce spectacle. Drôle de type, ce Charlie ! Personnage haut en couleur tout droit sorti de l’imagination de Benoît Lambert et d’Emmanuel Veìriteì, l’inclassable eìnergumeÌne s’attaque ici aÌ un monstre de la litteìrature russe : Fiodor Dostoïevski. Affublé d’une chemise hawaïenne, ce clochard ceìleste, passeì maître dans l’art du deìcalage et de l’autodeìrision, tente ici de rendre un hommage acceìleìreì aux plus grands romans de cet auteur aÌ la fois craint et admireì : Crime et Châtiment version enquête policieÌre, intrigue condenseìe des FreÌres Karamazov… Mêlant eìrudition et humour, Tout Dostoïevski invite aÌ un voyage poeìtique et deìcaleì aÌ travers l’œuvre d’un auteur majeur de la litteìrature. Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 13 octobre 2023 à l’issue de la représentation. De Benoît Lambert et Emmanuel VéritéAvec Emmanuel Vérité Costume Marie La RoccaLumière Antoine FranchetAdministration Claire Lamarre et Alexandre DelawardeProduction Déléguée A4Coproduction Théâtre de la Tentative, Panta théâtre, Théâtre Dijon Bourgogne Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Votre billet est ici

LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris

32.8

EUR32.8.

Votre billet est ici