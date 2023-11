Le Journal d’un Fou – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS, 12 novembre 2023, PARIS.

LA VOIX DES PLUMES (PLATESV-R-2021-009352) présente Théâtre classiqueDurée : 1h15—————————LE JOURNAL D’UN FOUDe Nikolaï GogolAdaptation et mise en scène Ronan RivièreAvec Amélie Vignaux, Ronan Rivière et Olivier Mazal (piano) LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D’UN INSENSÉ Aksenty Ivanovitch Poprichtchine, discret fonctionnaire de Saint-Peìtersbourg, a bien du mal aÌ trouver sa place dans le monde : il vit seul avec sa domestique Mavra, et ses amours et ses ambitions sont contrarieìes par sa maladresse et sa distraction. Il s’invente alors une vie nettement plus enviable, jusqu’aÌ perdre tout rapport aÌ la reìaliteì. Une adaptation de la plus dro?le et la plus touchante des Nouvelles de Peìtersbourg pour trois interpreÌtes : Poprichtchine, sa domestique Mavra, et un pianiste qui accompagne sur sceÌne, avec des morceaux de Prokofifiev, cette surprenante ascension vers la folie.Une adaptation theìa?trale du chef d’œuvre de Nikolai? Gogol sur les aspirations extraordinaires d’un petit fonctionnaire.Musique Sergueï ProkofievLumière Marc Augustin-ViguierDécor Antoine MilianProduction Collectif Voix des PlumesSoutiens Ville de Versaille, Mois Molière Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 20 octobre 2023 à l’issue de la représentation. La presse en parle :C’est très contemporain. Et Olivier Mazal interprète au piano des morceaux de Prokofifiev qui collent parfaitement au texte de Gogol. FRANCE INTER L’adaptation réussit à recréer les mécanismes les plus subtils et l’esprit comique de l’œuvre de Gogol. RFI Le Journal d’un Fou Le Journal d’un Fou

