Je ne suis pas narcissique – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS, 10 mai 2023, PARIS. Je ne suis pas narcissique – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 21:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 30.6 à 30.6 euros. Ad Libitum (2-1088864) présente ce spectacle. JE NE SUIS PAS NARCISSIQUEDe Alain Klinger et Sophie RockwellMise en scène Alain KlingerAvec Chloé Mons Musique Etienne Dos-Santos et Alain Klingler Lumière : Iannis Japiot Production Ad Libitum Coréalisation Théâtre Lucernaire Remerciements Lilas en scène, Théâtre du gymnase et Béatrice Hall JE SUIS L’ÉCRAN DE LEUR PROJECTIONSJe ne suis pas narcissique est un montage d’interviews d’actrices. Le monologue d’une femme envahie par les mots authentiques de stars qui s’expriment dans les magazines. Tout y passe : le féminin, l’âge, le bonheur, l’amour, la chirurgie esthétique, le yoga… S’agit-il d’une comédienne qui répète un rôle ? D’une actrice en promotion qui se ré-invente selon l’interviewer ? Une Marilyn qui n’aurait pas accédé à la notoriété mais qui en aurait les comportements borderline ? À travers tout ce que véhiculent le cinéma, le théâtre et le glamour, y compris les clichés, cette femme s’adresse à nous.On pense à Sunset Boulevard, à Mulholland Drive, à Dix pour cent : Je ne suis pas narcissique joue avec tout ce que déploient le cinéma, le théâtre et le glamour.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 26 mai 2023 à l’issue de la représentation. Je ne suis pas narcissique Je ne suis pas narcissique Votre billet est ici LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs Paris 30.6

