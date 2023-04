L’Alchimiste – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS, 12 avril 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 19:00. Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

Les Vagabonds (2-1118550) présentent : L’ALCHIMISTEDe Paulo CoelhoMise en scène Benjamin BouzyAvec Roxanne Bennett ou Myriam Ambare, Guillaume Reitz ou Benjamin Bouzy, Fabien Floris ou Kevin PoliDurée : 1h20UN HYMNE AUX RÊVES ET AUX VOYAGESÀ la suite d’un rêve lui révélant l’existence d’un trésor caché, Santiago, jeune berger andalou, décide d’entreprendre un voyage. Ce périple le conduit d’Andalousie jusqu’au pied des pyramides, en passant par Tanger et le désert du Sahara.Ce voyage initiatique le mènera à la rencontre de l’Alchimiste. Celui-ci lui apprendra à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve.« Quand on veut une chose, tout l’Univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. »Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 14 avril 2023 à l’issue de la représentation.La presse en parle :Une pièce comme une invitation au voyage et au re?ve, qui nous pousse à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Un coup de cœur, pour petits et grands. LA PROVENCEExcellent. Le spectateur est emporté par la force du conte. Les acteurs sont remarquables. L’adaptation pour le théâtre est très réussie. Culture-tops.frC’est un chef d’œuvre. Le conte irréel devient réel tout en restant irréel. AtlanticoUne épopée bien menée. C’est touchant. TELERAMAUn spectacle familial, à la fois divertissant et amenant la réflexion, et qui sera apprécié par chacun selon ses affinités. Une réussite. FROGGY’S DELIGHT L’ALCHIMISTE L’ALCHIMISTE

LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS
53 Rue Notre Dame Des Champs
Paris

30.6

EUR30.6.

