Paris Londres à vélo pour fêter les 175 ans des YMCA Londres, 29 juillet 2019 10:00, Paris. 29 juillet et 4 août 2019 Sur place http://bit.ly/2YOQPoS Le Paris Londres à vélo, un défi solidaire porté par des jeunes européens. Un défi solidaire par des jeunes, pour les jeunes, en ce moment sur les routes. Eh oui, YMCA c’est plus qu’une chanson ! C’est surtout le plus ancien mouvement de jeunesse au monde. Un groupe de jeunes rallient Paris à Londres en ce moment. 6 jours de vivre ensemble, de dépassement de soi, de solidarité et de rencontres entre jeunes de différentes nationalités. Pourquoi un Paris-Londres à vélo ? Pour le symbole : ramener la base de Paris à Londres (le document fondateur de l’Alliance mondiale des YMCA). Pour l’écologie : promouvoir le vélo pour limiter notre empreinte carbone Pour le message : construire un message qui sera délivré devant plus de 3 500 personnees et plusieurs médias, le 4 août, à Londres. Ce message est fait par les jeunes pour les jeunes. Londres Paris Paris Paris lundi 29 juillet 2019 – 10h00 à 11h00

