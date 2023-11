Isaac Delusion L’Olympia Catégorie d’Évènement: Paris Isaac Delusion L’Olympia, 28 novembre 2024, PARIS. Isaac Delusion L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-11-28 à 20:00 (2024-03-02 au ). Tarif : 39.9 à 49.9 euros. W Spectacle (PLATESV-R-2019-000417) présente ce concert. ISAAC DELUSIONIsaac Delusion revient avec un quatrième album en 2024. Un retour très attendu du groupe dont la magie singulière perdure et opèrera une fois de plus au cours d’une nouvelle tournée en 2024. Après un concert complet à la Cigale en avril 2024, le groupe ouvre déjà une seconde date à l’Olympia le 28 novembre 2024. A ne pas rater sur scène !Réservation PMR : 01.47.42.94.88 Isaac Delusion Isaac Delusion Votre billet est ici L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris 39.9

EUR39.9. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu L'Olympia Adresse 28, bd des Capucines Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville L'Olympia latitude longitude 48.87028196161264;2.3282571273269506

L'Olympia PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/