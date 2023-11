Collectif Métissé – Le Concert Anniversaire L’Olympia, 31 octobre 2024, PARIS.

COLLECTIF METISSE à L’OLYMPIA JEUDI 31 OCTOBRE 2024 15 ANS de FETE, 15 ANS DE TUBES, 15 ANS DE BONHEUR… COLLECTIF METISSE les numéros 1 de la FIESTA en FRANCE En mode PUISSANCE 15 le concert ANNIVERSAIRE à L’OLYMPIA La salle Mythique parisienne va accueillir La plus grosse FETE de l’Année ! Le Réveillon avant le Réveillon ! Alors n’hésitez à venir déguisé et surtout à venir faire le plein : de joie, bonne humeur et partage … Rendez-vous le 31 OCTOBRE 2024 Avec le COLLECTIF METISSE A L’OLYMPIA de PARIS Collectif Métissé Collectif Métissé

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

