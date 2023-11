Blackberry Smoke – Be Right Here Tour – Olympia, Paris L’Olympia, 28 septembre 2024, PARIS.

Blackberry Smoke – Be Right Here Tour – Olympia, Paris L'Olympia. Un spectacle à la date du 2024-09-28 à 20:00. Tarif : 45.5 à 56.5 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/ L-R-21-2452) présente BLACKBERRY SMOKEBe Right Here Tour 1re partie : Invité spécial : The Steel Woods Après un Bataclan archi complet en mars 2023, c’est au tour de l’Olympia d’accueillir Blackberry Smoke en 2024 pour leur Be Right There Tour ! Rendez-vous samedi 28 septembre pour un concert au parfum de rock sudiste comme seuls les Américains savent le faire. Formé au début des années 2000 à Atlanta en Georgie, Blackberry Smoke s’est rapidement fait connaitre en imposant son style, savant mélange de rock, bluesgrass et country, mais surtout en jouant en 1ère partie de groupes comme Lynyrd Skynyrd, ZZ Top ou encore The Marshall Tucker Band.Avec 8 albums au compteur, dont le dernier en date You Hear Georgia sorti en 2021 et classé à la première place des charts Billboard dans la catégorie Americana / Folk albums, les sudistes dévoileront en février 2024 Be Right Here. Une annonce accompagnée il y a quelques semaines d’un premier single Dig A Hole. C’est aussi le premier titre que Charlie Starr, le leader du groupe, ait écrit pour ce nouvel opus, avec un message fort qui fait écho à la santé du batteur Britt Turner : « Les paroles de cette chanson sont venues très rapidement. Nous disposons tous d’un temps limité sur cette terre, alors il vaut mieux en tirer le meilleur parti que de le gaspiller. Chacun d’entre nous finira par creuser un trou, alors essayez d’avoir une vie agréable avant qu’ils ne le fassent. »accès PMR : billetterie@olympiahall.com Blackberry Smoke Blackberry Smoke

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

