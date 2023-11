Irène Drésel L’Olympia Catégorie d’Évènement: Paris Irène Drésel L’Olympia, 25 mai 2024, PARIS. Irène Drésel L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-05-25 à 19:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 40.0 à 49.0 euros. ASSOCIATION WART – MORLAIX présente « HYPER KINKY CEREMONY » À l’occasion de cette célébration Irène Drésel réunira l’ensemble de ses lives (Rita, Hyper Cristal, Kinky Dogma…) pour une performance inédite.Cette « Hyper Kinky Ceremony » sera l’occasion de révéler les prémices du troisième album à découvrir début 2023._____________ Ouverture des portes : 18h30Début des concerts : 19h30 Irène Drésel Irène Drésel Votre billet est ici L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris 40.0

EUR40.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu L'Olympia Adresse 28, bd des Capucines Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville L'Olympia latitude longitude 48.87028196161264;2.3282571273269506

L'Olympia PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/