Caballero & Jeanjass – ZushiBoyz – Olympia, Paris L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-05-23 à 20:00 (2024-05-23 au ). Tarif : 39.0 à 42.0 euros.

Auguri Productions et Back In The Dayz (L-R-21-13470) présentent CABALLERO & JEANJASSZushiBoyz Caballero & JeanJass se produiront le 23 mai 2024 pour un concert exclusif à l’Olympia. Ils présenteront pour la première fois en live « ZushiBoyz » : un projet en plusieurs volets (uniquement disponible en vinyles limités) sur lequel on retrouve les deux rappeurs et leurs invités sur des prods boom bap. L’Olympia possède un service billetterie dédié au public en fauteuil roulant. Vous pouvez les joindre par téléphone au 01.47.42.94.88 Caballero & JeanJass Caballero & JeanJass

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

