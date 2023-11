Keane L’Olympia, 26 avril 2024, PARIS.

Keane L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:00 (2024-04-26 au ). Tarif : 49.5 à 55.0 euros.

ALIAS (PLATESV-R-2021-007029) présente ce concert. Hopes and Fears est un album historique pour Keane et a battu de nombreux records. C’est l’un des albums les plus vendus de l’histoire du hit-parade britannique, avec plus de 2,5 millions d’exemplaires écoulés au Royaume-Uni la première année et un million aux États-Unis, propulsé par leur chanson désormais classique « Somewhere Only We Know ». Hopes and Fears atteint le nombre remarquable de 9 fois disque de platine au Royaume-Uni et l’album a été écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde. Keane a émergé au sein d’une nouvelle avant-garde de groupes qui allaient changer la forme de la musique : Snow Patrol, Scissor sisters, The Killers et Coldplay. Ils ont été les premiers à créer un son exclusivement centré sur les claviers, renforçant ainsi la force émotionnelle de leurs chansons. La chanson « Everybody’s Changing », tirée de Hopes and Fears, est devenu l’un des tubes préférés des fans. En 2004, Keane était le groupe britannique ayant vendu le plus de disques au Royaume-Uni. L’année suivante, ils remportent deux BRIT Awards : Meilleur album britannique pour « Hopes and Fears » et Prix de la révélation britannique décerné par les auditeurs de Radio 1. « Somewhere Only We Know » a connu une résurgence récente sur Tik Tok, devenant virale en Indonésie et entrainant une renaissance mondiale de la chanson qui atteint actuellement deux millions de streams par jour sur Spotify. Au cours des 12 derniers mois, le titre est devenu le single le plus vendu par Island Records avec plus d’un milliard d’écoutes. La tournée 2024 célébrera l’ensemble de l’éblouissante œuvre de Keane, de son impérial premier album Hopes and Fears jusqu’à son album studio de 2019 Cause and Effect. L’Olympia possède un service billetterie dédié au public en fauteuil roulant. Vous pouvez les joindre par téléphone au 01.47.42.94.88 Keane Keane

Votre billet est ici

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

49.5

EUR49.5.

Votre billet est ici