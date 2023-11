Bon Entendeur L’Olympia, 5 avril 2024, PARIS.

Bon Entendeur L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 40.7 à 55.0 euros.

De passions communes est né un projet hors du commun : Bon Entendeur, un duo amoureux de la culture française. Leur aventure commence avec une démarche assez classique : arranger des playlists alimentées de musique qu’ils aiment. Ils ajoutent peu à peu ce qui apparaît avec le temps, comme leur marque de fabrique : le grain de voix d’une personnalité sur de la musique mixée. Bon Entendeur a cette volonté de parler culture en version originale. Leur album Aller-Retour concentre cet ADN : il est composé de chansons revisitées des années 60-70 et de productions originales mêlées à des interviews. L’album est un vrai succès. Leur titre phare, « Le temps est bon » est certifié single de platine (tout comme l’album) et la tournée s’affiche à guichets fermés. Le duo enchaîne en 2021 avec Minuit, un 2ème album qui s’ouvre aux années 80 avec quelques collaborations bien senties (Sofiane Pamart, Mc Solaar). Leur communauté grandissante les emmène ensuite au Zénith de Paris en 2022, avant une tournée internationale en 2023 aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. L’année 2024, marquera le retour de Bon Entendeur sur la scène française (l’Olympia les 4 et 5 avril 2024), avec une tournée estivale et un 3ème album au printemps. Réservation PMR/PSH : 01.47.42.94.88 Bon Entendeur Bon Entendeur

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

