Leurs Voix Pour l’Espoir au Profit de la Fondation A.R.CA.D L’Olympia, 11 mars 2024, PARIS.

Leurs Voix Pour l’Espoir au Profit de la Fondation A.R.CA.D L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-03-11 à 20:30 (2024-03-11 au ). Tarif : 20.0 à 106.8 euros.

ENIBAS ET PAT PRODUCTIONS PRESENTENT : AVEC VIVENDI ET RFM ce spectacle. Ils ont été nombreux à avoir répondu présent en 2022 pour la onzième édition du concert « Leurs voix pour l’Espoir » portée par Laurie Chowela. Ce concert permet de sensibiliser sur le cancer du pancréas pour lequel plus de 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. D’ici à 2030, le cancer du pancréas pourrait être la deuxième cause de décès par cancer. Pour faire avancer la recherche et la connaissance du grand public autour de ce cancer, Laurie Cholewa mobilise chaque année un grand nombre d’artistes autour du grand rendez-vous ‘’Leurs voix pour l’Espoir’’. C’est avec la Fondation A.R.CA.D (Aide et Recherche en CAncérologie Digestive)*° et l’association de patients Espoir Pancréas que ce concert est organisé. Plus que jamais nous avons besoin de votre présence à cet évènement pour faire progresser la science et améliorer la qualité de vie des patients atteints d’un cancer du pancréas. Pour sa 12ème édition, Laurie sera de nouveau accompagnée par de nombreux artistes sensibles à cette cause majeure de santé publique. Une collecte de don, pour financer la recherche et la prise en charge des patients, sera organisée à l’Olympia par les équipes de la Fondation A.R.CA.D

Votre billet est ici

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici