Tsew The Kid – Tournée L’Olympia, 9 mars 2024, PARIS.

Tsew The Kid – Tournée L’Olympia. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 35.0 à 42.0 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec Auguri Productions Apre?s un premier projet disque d’or, Tsew The Kid de?voile «Fou Malade »,premier single de son album a? venir. Au fil des années, le malgache a troque? son home-studio qu’il s’e?tait construit dans son garage pour occuper les studios parisiens. Le temps n’efFacera pas pour autant son appe?tence pour le chant, la guitare et le piano appris en autodidacte, e?le?ments de?sormais intrinse?ques a? sa musique.D’abord rap, Tsew propose rapidement des me?lodies hybrides me?lant pop et rock en poussant sa re?flexion sur le monde qui l’entoure. Tsew The Kid est de retour avec « Fou Malade ». Sur un riff de guitare imme?diat et percutant, l’auteur-compositeur de?voile un titre pop ou? la?cher prise face a? nos soucis re?sonne comme un mantra. C’est le premier extrait de son nouvel album pre?vu pour de?but 2023, accompagne? d’une tourne?e en France. © Emma CORTIJO Tsew the Kid

L’Olympia PARIS 28, bd des Capucines Paris

35.0

EUR35.0.

