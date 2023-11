« PARIS LOCAL : l’événement de novembre célébrant l’artisanat et lart Local ! » COMPTOIR POP Paris Catégories d’Évènement: ile de france

« PARIS LOCAL : l'événement de novembre célébrant l'artisanat et lart Local ! » COMPTOIR POP Paris, 17 novembre 2023, Paris. Du vendredi 17 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023

vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

Paris Local : l’événement qui rayonne dans toute la Ville.

Un week-end exceptionnel de 3 jours à Paris, célébrant l’artisanat et l’art local dans toute la Ville. Venez rencontrer des créatrices, artistes et artisanes talentueuses au Comptoir PoP! Préparez-vous pour un week-end de découvertes artistiques et artisanales à Paris du vendredi 17 au dimanche 19 novembre. Cet événement de trois jours est une célébration incontournable de l’artisanat et de l’art local, illuminant la ville de Paris en ce mois de novembre. Rencontrez des artistes et créateurs locaux talentueux, plongez dans un monde de créativité, allant de l’artisanat textile aux bijoux, de la décoration maison aux illustrations et peintures. C’est l’occasion parfaite de soutenir ces talents locaux passionnés qui donnent vie à des créations uniques. Au-delà des découvertes artistiques, laissez vous également tenter par des délices culinaires : dégustez des amuse-bouche, des cupcakes et des cocktails en participant à cet événement festif. Rejoignez nous pour ce week-end magique qui met en lumière les artistes et créateurs de la région. Cet événement est organisé en partenariat avec l’Office du Tourisme de Paris dans le cadre de l’initiative ParisLocal. COMPTOIR POP 143 rue de Crimée 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/684004127018534?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.facebook.com/events/684004127018534?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Lieu COMPTOIR POP Adresse 143 rue de Crimée Ville Paris

