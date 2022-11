Paris Local au Café Mulot – Découvrez le savoir faire gastronomique de la Maison Mulot! Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris Local au Café Mulot – Découvrez le savoir faire gastronomique de la Maison Mulot! Maison de Victor Hugo, 18 novembre 2022, Paris. Du vendredi 18 novembre 2022 au dimanche 20 novembre 2022 :

. gratuit Pré-inscription à titre indicatif, ne garantit ni la réservation de table ni de plat. Elle sert à anticiper le nombre de visiteurs pour assurer une bonne gestion de l’évènement. Merci de votre compréhension! Le Café Mulot s’allie à Paris Local pour vous inviter à participer à un évènement gastronomique dans la cour de la Maison de Victor Hugo. Le Café Mulot fait cette année partie de la deuxième édition de Paris Local, évènement en partenariat avec l’Office de Tourisme de Paris qui vise à mettre à l’honneur l’artisanat parisien. Pour cette occasion, le Café Mulot propose de partager son savoir-faire et sa maîtrise de l’art culinaire à travers un évènement gastronomique animé par ses chefs. Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, de 11h à 16h, découvrez comment ils manient avec dextérité leurs ingrédients et les transforment en de délicieux mets sur place que vous aurez l’occasion de savourer! ————MENU ———— Côté traiteur: Velouté de légumes d’hiver et sa brunoise caramélisée, accompagné d’un petit pain bio – 5 € Tranche de pâté en croûte de la Maison Mulot avec son croquant de légumes aigres-doux – 5 € Côté pâtisserie: Bûche de Noël à la passion – 5€ Pâtisserie signature de la Maison Mulot, le“Côme” – 5€ D’autres surprises à venir ! ——————————— L’offre continue du Café Mulot reste disponible durant toute la durée de l’évènement. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.cafe-mulot.com https://www.facebook.com/cafemulot/ https://www.facebook.com/cafemulot/ https://parislocal-au-cafemulot.eventbrite.fr

Café Mulot Paris Local, Café Mulot, Novembre 2022, Office de Tourisme, Paris Je T’aime, gourmand, savoir faire, artisanat

