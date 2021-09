Paris Librairie L'instant Paris Exposition ‘”BOOKLAND” by OZA (Alexandra Zakharova) Librairie L’instant Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition ‘”BOOKLAND” by OZA (Alexandra Zakharova) Librairie L’instant, 6 septembre 2021 10:30, Paris. 6 septembre – 24 octobre Sur place Entrée libre https://www.phoza.net/ Exposition ‘”BOOKLAND” by OZA. Vernissage le 10 septembre, 18h-21h “Jeune photographe née en Ukraine et vivant en France, OZA (Alexandra Zakharova) réalise des double-expositions en arpentant le monde munie de son boîtier Olympus argentique. Il en résulte des univers en opposition qui nous questionnent sur l’écologie, l’urbanisation, tout comme sur nos sociétés. Et un univers résolument onirique.

Née en Ukraine, mais se considérant « citoyenne du monde », Alexandra Zakharova a débuté la photographie à l’âge de 6 ans. C’est un langage bien ancré chez la jeune femme — et inculqué par son père — qui l’a formée à la photographie argentique et aux bases de la composition.

Plus tard, elle intègre l’Académie des Beaux-arts de Kiev. Cette ouverture à la création lui permet de travailler avec différents medium : à la photographie s’ajoutent la musique, la peinture et la vidéo. Il en résulte une palette bien fournie qui lui permet de transcender la réalité, et de mettre en scène sa passion pour le monde des rêves.” (c) JODIE WTULICH

Vernissage le 10 septembre, 18h-21h Librairie L’instant 118 Rue de Lourmel, 75015 Paris 75015 Paris Paris Paris lundi 6 septembre – 10h30 à 19h30

