Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés Librairie Equipages, 7 décembre 2019 14:00, Paris. 7 et 8 décembre 2019 Sur place Entrée Libre http://www.apla.fr, 06 11 77 40 49 En décembre, 25 artistes (peintres, graveurs, sculpteurs ou photographes) exposeront leurs œuvres singulières. Deux fois par an (en mai et en décembre), les artistes des Ateliers du Père Lachaise Associés ouvrent leurs portes. En décembre, 25 artistes (peintres, graveurs, sculpteurs ou photographes) exposeront leurs œuvres singulières et offriront un panorama riche de la création contemporaine. Leurs ateliers sont disséminés dans le 20e arrondissement de Paris, autour du Père Lachaise, des lieux parfois atypiques qui permettent de redécouvrir le quartier sous un jour nouveau. Créateurs d’émotion Pousser la porte d’un atelier, c’est s’ouvrir à la création, s’immerger dans l’univers des artistes, découvrir les techniques et les sources d’inspiration. Toutes les œuvres représentées présentent un regard sur le monde et sont génératrices d’émotions. Le contact avec les artistes s’établit simplement dans une discussion à bâtons rompus autour des créations (photographies, aquarelles, gravures, livres d’art, sculptures, céramiques…). À l’approche des fêtes de Noël, celles-ci peuvent constituer des cadeaux originaux. « Les Portes ouvertes favorisent les échanges entre les artistes et le public. Une belle énergie se dégage de cette manifestation chaleureuse. Chacun y trouve son compte : les artistes sortent de la solitude de leurs ateliers, quant aux visiteurs, ils appréhendent mieux la démarche et la réflexion des artistes. » explique René Celhay, Président de l’Association des Ateliers du Père Lachaise Associés. L’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Collection de la Fondation Villa Datris, partenaire des Portes Ouvertes et adhérente de l’association, présentera des sculptures contemporaines. Son exposition Mare Nostrum : identités méditerranéennes, s’inspire de l’exposition, Sculpture du Sud, présentée en 2014 à la Fondation Villa Datris à l’Isle-sur-la-Sorgue. Elle évoque les différents visages de la culture méditerranéenne. Une balade sans contrainte Un dépliant est remis dans chaque atelier et téléchargeable sur le site de l’Association à partir du 1er décembre. Chaque visiteur circule à sa guise, les ateliers étant assez proches les uns des autres. L’exposition collective de la Librairie Equipages* et les classeurs avec les fiches-artistes mis en place dans les trois Points-Infos peuvent aider à établir un parcours en fonction des œuvres. Les Portes ouvertes accueille un public large : les habitants du quartier mais aussi des collectionneurs, des franciliens et certains touristes de passage à Paris.  Points-Infos : – Librairie Equipages (A) – 61, rue de Bagnolet – Paris 20 – Atelier – 85, rue des Vignoles – Paris 20 – Atelier– 98, boulevard de Charonne – Paris 20  Plan-guide gratuit dans les Points-Infos ou téléchargeable sur le site * Exposition collectives : Librairie Equipages du 2 au 31 décembre – 61, rue de Bagnolet – Paris 20 Certains ateliers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (Cf plan-guide) Librairie Equipages 61, rue de Bagnolet 75020 Paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris samedi 7 décembre 2019 – 14h00 à 20h00

