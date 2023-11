Djimo – A 100% (Paris) L’Européen, 7 décembre 2023, PARIS.

Djimo – A 100% (Paris) L’Européen. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 19:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Ancien éducateur spécialisé, Djimo commence le stand-up comme on choisit un hobby, un peu par hasard. Et puis, il y a pris goût. Après être passé par le Jamel Comedy Club, Djimo s’exerce au Paname Art Café. L’année 2018 est celle de la révélation pour ce Limougeaud de 27 ans. En février 2018, il présente son spectacle À 100%… ou presque ! dans la salle parisienne du Point Virgule. Il remporte le Grand Prix du Festival d’humour de Paris. Il fait un passage remarqué au festival Montreux Comedy Festival. La vidéo de sa performance totalise en juillet 2020 plus 8 millions de vues et installe son style, celui de « la vanne lente ». Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour ! Spectacle éligible aux Molières 2022 / Gagnant du Grand Prix du Festival d’humour Paris 2018 / «Révélation » du Festival de Montreux 2018 Djimo Djimo

Votre billet est ici

L’Européen PARIS 5, rue Biot Paris

33.0

EUR33.0.

