Adeline Toniutti Tel est mon Destin L’EUROPEEN, 11 juin 2023, PARIS.

Adeline Toniutti Tel est mon Destin L’EUROPEEN. Un spectacle à la date du 2023-06-11 à 19:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

DH Management (LR206738) et Gregory Declercq présentent ce spectacle. ADELINE TONIUTTITel est mon destinBercée par le rock, c’est l’Opéra qui la rattrape.Adeline devient chanteuse lyrique.Un accident la laisse sans voix, littéralement muette et fait voler en éclats la promesse d’une carrière éblouissante.Débute alors pour elle un chemin de croix, pour se réparer et réparer les autres.Elle ouvre sa propre école de coaching vocal, bien qu’elle soit encore muette. Après six années de combat, elle retrouve sa voix et emprunte une autre voie.Elle ne chantera plus le répertoire lyrique mais son nouveau timbre définitivement rock, son énergie folle en font une artiste a part.Tel est mon destin est un spectacle théâtral musical, une ode au courage et à la résilience.« La résilience est l’art de naviguer dans les torrents ». B. Cyrulnik.Réservation PMR : 0148659790 Adeline Toniutti Tel est mon destin

L’EUROPEEN PARIS 5, RUE BIOT Paris

