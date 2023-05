Ulrich Takam » Citoyen Lambda » L’EUROPEEN PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Ulrich Takam » Citoyen Lambda » L’EUROPEEN, 8 juin 2023, PARIS. Ulrich Takam » Citoyen Lambda » L’EUROPEEN. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 19:30 (2023-06-08 au ). Tarif : 34.9 à 34.9 euros. BJX présente CE SPECTACLE Ulrich Takam » Citoyen Lambda » Entre artifices, bling bling et admiration du public, les célébrités en viennent parfois à oublier qui elles sont. Jusqu’à ce que certains événements de la vie les ramènent à la réalité… Elles réalisent alors qu’elles sont aussi des CITOYENS LAMBDA… Dans ce spectacle Ulrich Takam pose un regard inquisiteur sur le monde des célébrités auquel il appartient. L’humoriste raconte les changements que la »starmania » impose à sa vie et celle de ses proches. Metteur en scène : Auteur : Ulrich Takam Artiste : Ulrich TakamDurée : 90mn Ulrich Takam Ulrich Takam Votre billet est ici L’EUROPEEN PARIS 5, RUE BIOT Paris 34.9

