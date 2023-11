Lidia Mele LES TROIS BAUDETS Catégorie d’Évènement: Paris Lidia Mele LES TROIS BAUDETS, 2 décembre 2023, PARIS. Lidia Mele LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Madline 1-1119186 présente Lidia Mele, auteur–compositeur-interprète, passionnée de poésie, écrit sur des airs issus de sa passion pour le jazz et la chanson française. Née en France de parents italiens, elle a hérité du sud de l’Italie, le plaisir de chanter, portant dans ses mélodies les couleurs de ce pays et des nombreux autres que ses activités pro lui ont permis de parcourir. Lidia Mele se produit aux Trois Baudets le 02/12/2023 pour y présenter son nouvel album :‘Mon Papillon Bleu’. LIDIA MELE Votre billet est ici LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris 33.0

Catégorie d'Évènement: Paris
LES TROIS BAUDETS
64, BOULEVARD DE CLICHY
PARIS

