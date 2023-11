Fifi Chachnil + Babet LES TROIS BAUDETS, 16 novembre 2023, PARIS.

Fifi Chachnil + Babet LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

En marge de l’aventure Dionysos, Babet revient en solo avec son troisième album « La promesse ». Dans son nouvel opus la chanteuse rend hommage à celles et à ceux qui l’inspirent. En équilibre entre le folk et le rock, Babet accordera son violon vigoureux à la guitare et aux claviers de Ludovic Leleu avec lequel elle partagera la scène des Trois Baudets. Fifi Chachnil une Styliste en-chanteuse. Cousu de fil de soie , le tour de chant de Fifi se vit comme une plongée sans filtre intime et complice Dans l’univers de création de l’artiste : un monde où les filles revendiquent fièrement leurs tralalas avec humour et recul. Résolument décalé, son tour de chant cultive le second degré avec tendresse et délicatesse. Babet Babet

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici