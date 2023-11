Elisapie (+ Mesparrow ) LES TROIS BAUDETS, 15 novembre 2023, PARIS.

Elisapie (+ Mesparrow ) LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Madline 1-1119186 présente Autrice-compositrice-interprète, actrice, réalisatrice, productrice et activiste, Elisapie incarne la puissance et la splendeur du Grand Nord canadien. Son album « Inuktitut » prévu en septembre 2023, est un voyage à travers ses souvenirs d’enfance : des classiques pop/rock ré-interprété en Inuktituk, langue autochtone, en hommage à son peuple. Avec « Monde Sensible » Mesparrow gagne encore en poésie, profondeur et densité. Elle compose une magnifique carte des affects : équilibre parfait entre euphorie et mélancolie, organique et synthétique; où sa voix à la gravité fêlée côtoie des rythmiques électroniques ensorcelées et mouvantes. Mesparrow revient avec un nouvel album au printemps 2024. Elisapie, Mesparrow

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

14.0

EUR14.0.

