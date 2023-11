Coco Mace / Argil / Lemofil LES TROIS BAUDETS, 9 novembre 2023, PARIS.

Coco Mace / Argil / Lemofil LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Profondément ancrée dans l’univers folk, la pop francophone de Coco Macé se joue à la flûte synthétisée, au banjo et aux boites à rythmes. Dans ce journal intime à ciel ouvert, on devine les couleurs subtiles d’un Sufjan Stevens, Feist ou Múm. Bien loin des sentiers battus, Argil dessine des chansons fortes et émouvantes sur les textes de nos grands poètes, Victor Hugo, Aragon, George Sand, Baudelaire ou Verlaine… Avec de vraies cordes, du bois sec et des claviers sensibles, le trio frôle les ailes des Fleet Foxes, croise le regard sauvage de Tiersen, l’angélisme des Beach Boys. A 23 ans, Lémofil a déjà tout compris à la force émotionnelle des mots, à l’union incandescente du rap et de la poésie. La scène belge, du grand Jacques au Maestro, est toute proche, une mélancolie théâtrale marquée d’un flow appuyé et de compositions signées Martin Vigne (George Ka, Eesah Yasuke). Depuis son premier Ep en 2021, il enchaîne les prix et les coups de cœur, un élan irrésistible porté sur scène par un piano et un violoncelle.

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

11.0

EUR11.0.

