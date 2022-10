FLYING BACH, le 29 novembre aux Folies Bergère ! Les Folies Bergère Paris Catégorie d’évènement: Paris

FLYING BACH, le 29 novembre aux Folies Bergère ! Les Folies Bergère, 29 novembre 2022 20:00, Paris. Mardi 29 novembre, 20h00, 20h30 Sur place 39,90€ – 99,30€ https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/flying-bach

Après avoir tourné dans 35 pays et fasciné plus de 500 000 personnes, FLYING BACH vient en France pour la première fois aux Folies Bergère le 29 novembre 2022. Après avoir tourné dans 35 pays et fasciné plus de 500 000 personnes, FLYING BACH vient en France pour la première fois aux Folies Bergère le 29 novembre 2022. En réunissant sur une même scène les FLYING STEPS, quatre fois champions du monde de breakdance et Christoph Hagel, célèbre chef d’orchestre allemand, pianiste et metteur en scène de renommée internationale dans un spectacle unique, FLYING BACH prend alors tout sens dans une performance scénique et musicale hors pair ! Vartan Bassil, fondateur et directeur artistique des FLYING STEPS a imaginé FLYING BACH après avoir vu un concert classique. Grâce à cette adaptation unique du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, FLYING BACH a su faire tomber les barrières entre la culture urbaine et la musique classique sur un accord parfait entre piano, violoncelle et beats électroniques. Le breakdance fera aussi sa part belle en étant, pour la première fois, une discipline officielle aux JO 2024 à Paris … Une belle reconnaissance pour cette performance physique et artistique pratiquée dans la rue depuis une quarantaine d’années ! Les Folies Bergère 32 Rue Richer 75009 Paris Quartier du Faubourg-Montmartre mardi 29 novembre – 20h00 à 20h30

