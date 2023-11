Merlin, La Légende Musicale – Les Folies Bergère, Paris LES FOLIES BERGERE, 13 janvier 2024, PARIS.

Merlin, La Légende Musicale – Les Folies Bergère, Paris LES FOLIES BERGERE. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 14:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 19.0 à 59.0 euros.

Narya Productions (D2020006231) présente MERLIN, LA LEGENDE MUSICALE Spectacle destiné aux enfants à partir de 7 ansMerlin, mage et guide spirituel qui vit en ermite au cœur d’une forêt mystérieuse, est séduit par une créature qui surgit du fond d’un lac. Son destin le conduit vers une quête, celle du Graal dont lui seul connaît la puissance et les origines. Sa rencontre avec Arthur, un être au cœur pur, digne d’Excalibur, est déterminante pour sauver le peuple celte du chaos. La fée Morgane, la reine Guenièvre, des chevaliers autour d’une table ronde, des légendes qui nous accompagnent depuis toujours et que nous allons revivre le temps d’un voyage au cœur de « Merlin, la légende musicale ». Avec : Arnaud Léonard, Bastien Jacquemart, Camille Mesnard, Natalia Pujszo, Mathilde Libbrecht, Clémence Bouvier, Eloi Horry, Fabrice Todaro, Vincent Renaudet, et Michael Roupie. Production : Narya Productions – Auteur et metteur en scène : Marie-Jo ZARB – Compositeur : Erik SITBON – Arrangements : Yoann LAUNAY – Chorégraphie :Florie Sourice – Costumes : Jackie TADEONIE assistée de Margot DEON – Scénographie : Eric KLATT – Lumières et effets spéciaux : Sébastien LANOUE – Coiffures et maquillages : Caroline BITU et Julie HUGHES Merlin, la Légende Musicale

LES FOLIES BERGERE PARIS 32, rue Richer Paris

19.0

EUR19.0.

