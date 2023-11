Dirty Dancing – The Classic Story on Stage – Folies Bergère, Paris LES FOLIES BERGERE, 12 décembre 2023, PARIS.

Dirty Dancing – The Classic Story on Stage – Folies Bergère, Paris LES FOLIES BERGERE. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 20:00 (2023-12-12 au ). Tarif : 31.0 à 96.0 euros.

KARL SYDOW & Caramba Spectacles (PLATESV-R-2021-003776 / 003777) présentent Comédie Musicale———————–DIRTY DANCING Tout droit venu de Londres, le spectacle “Dirty Dancing – The Classic Story on Stage” sera présenté à Paris pour 10 dates exceptionnelles dans sa version originale en anglais.Vu par des millions de spectateurs à travers le monde, ce succès planétaire raconte l’histoire de Baby et Johnny, deux esprits jeunes et farouchement indépendants issus de mondes différents, et qui se retrouvent dans ce qui sera l’été le plus mémorable de leur vie. Soutenu par une distribution de danseurs et chanteurs exceptionnels qui ont fait de ce spectacle l’un des grands succès du West End de Londres, “Dirty Dancing – The Classic Story on Stage” vous fera de nouveau vibrer grâce à ses tubes incontournables et vivre the “Time of your life”.Spectacle en anglais surtitré en français. Direct from London, “Dirty Dancing – The Classic Story on Stage” will be presented in Paris for 10 exceptional shows in English. Seen by millions across the globe, this worldwide smash hit tells the classic story of Baby and Johnny, two fiercely independent young spirits from different worlds, who come together in what will be the most challenging and triumphant summer of their lives. Supported by an exceptional cast of dancers and singers who have made this show one of the great successes of London’s West End, “Dirty Dancing – The Classic Story on Stage” will make you feel alive again with its iconic hits and experience the “Time of your life”. The show is performed in English with French surtitles. Durée : 2h20 avec un entracte La réservation des places accessibles aux personnes ayant un handicap moteur n’est pas possible sur internet ni auprès d’autres réseaux de billetterie. La réservation se fait directement auprès de la salle : Par téléphone : du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 18h : 0800 001 650 (numéro gratuit). Au guichet de la salle : les mardis et les jeudis de 12h à 14h (32 Rue Richer, 75009 Paris). Dirty Dancing Dirty Dancing

LES FOLIES BERGERE PARIS 32, rue Richer Paris

