SOVA PRODUCTION (L-R-22-013080) PRESENTE ce spectacle. À propos de l'événement ROCK SYMPHONY à Paris ! Un spectacle grandiose aura lieu aux FOLIES BERGERE. Au concert de ROCK SYMPHONY Orchestra, vous plongerez dans l'ambiance d'un spectacle musical grandiose… ROCK SYMPHONY Orchestra c'est les musiciens d'un grand ORCHESTRE symphonique, un GROUPE DE ROCK, un CHŒUR et une CHANTEUSE d'opéra (soprano), 80 ARTISTES sur une même scène. Le caractère unique de ce concert réside dans le programme construit de telle sorte que les compositions se fondent les unes dans les autres, créant un tableau musical unique qui remplit chaque spectateur d'entrain et d'énergie. Vous entendrez des tubes mondialement connus dans un style d'interprétation complètement nouveau, qui ne laissera personne indifférent. Vous allez entendre des chansons de groupes de rock légendaires : NIRVANA – Smells like teen spirit, METALLICA – Master of Puppets, The Unforgiven, Nothing else matters, QUEEN – Don't stop me now, We will rock you, Bohemian Rhapsody, AC/DC – Thunderstruck, THE ROLLING STONES – (I Can't Get No) Satisfaction (Queen of the Night cover), GARBAGE – The world is not Enough, THE DOORS – People are strange, MICHAEL JACKSON – Smooth criminal, MUSE – Resistance, SYSTEM OF A DOWN – B.Y.O.B., Aerials, Toxicity, Chop Suey! EUROPE – Final countdown, EVANASCENCE – Bring me to life, RAMMSTEIN – Sonne, EURYTHMICS – Sweet dreams, MOZART – Lacrimosa (rock version), NIGHTWISH – Ghost Love Score, RHAPSODY OF FIRE – Sea of Fate, BON JOVI – It's my Life, ELO – Ticket to the moon, RSO – Carol of the bells et d'autres. Concert qui unit les générations ROCK SYMPHONY est une œuvre monolithique unique?! Les spectateurs participent au spectacle, dans lequel, unis aux artistes, ils créent une performance musicale. La scénographie et les lumières offrent une perception unique de la musique, un sens du drame et de l'impulsion qui lui est inhérente. ROCK SYMPHONY est apprécié de tous, enfants, ados, femmes et hommes – preuve que l'art unit les générations, éveille le désir de créer de la joie, de la beauté, de l'amour, de l'inspiration et le désir de vivre pleinement sa vie !Durée : 2h10Entracte : 30 min

LES FOLIES BERGERE PARIS 32, rue Richer Paris

