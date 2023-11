Chon Ké Choun Le Retour LES FOLIES BERGERE, 19 novembre 2023, PARIS.

Chon Ké Choun Le Retour LES FOLIES BERGERE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 15:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 35.0 à 40.0 euros.

GC PRODUCTION SAS R 2022 – 012646 et – 012645 PRESENTE Viviane Emigré et Rudy Icare ce spectacle. CHON KÉ CHOUN » Le retour » Le couple mythique des Antilles Guyane Choun ( Viviane Émigré) et Chon ( Rudy Icaré ) débarque aux Folies Bergère le 19.11.23 à 15h00 pour une séance UNIQUE !!! CHON KÉ CHOUN pour le meilleur et pour le rire !!! Chon Ké Choun Le Retour

Votre billet est ici

LES FOLIES BERGERE PARIS 32, rue Richer Paris

35.0

EUR35.0.

Votre billet est ici