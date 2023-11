Dagny LES ETOILES, 4 avril 2024, PARIS.

Dagny LES ETOILES. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert DAGNY Depuis sa percée en 2016, Dagny Norvoll Sandvik, originaire de Tromsø, s’est imposée commel’une des plus grandes artistes du pays : ses chansons ont été diffusées plus d’un milliard defois en streaming sur toutes les plateformes, ses concerts ont eu lieu dans des arènes àguichets fermés en Norvège ainsi que dans de grandes villes européennes, et les plus de deuxmillions d’auditeurs mensuels sur Spotify témoignent d’une artiste qui appartientnaturellement à son époque, et qui est également capable de la capturer sur le plan sonoreavec un son unique, grâce à des accroches pop intelligentes, des refrains bi g, et des chansonsqui tiennent la route.L’histoire est désormais bien connue : à l’âge de 21 ans, Dagny est partie en Angleterre en2012, où elle s’est progressivement construit un petit public, d’abord à Liverpool, puis àLondres, mais sans percée majeure. Puis la chanson « Ba ckbeat » est apparue et tout a explosé. Neuf mois plus tard, elle comptait 20 millions de streams sur Spotify, et aujourd’hui, ce chiffreest plus proche des 50 millions.Depuis, Dagny a été nominée quatre fois pour le prix de la « Chanson de l’année » au P3 Gull, eten 2020, elle a finalement gagné, avec « Somebody », qui a été en tête des classements radioen Norvège pendant 18 semaines et a été la chanson la plus jouée sur les radios norvégiennesen 2020 et en 2021. À ce jour, « Somebody » compte près de 85 millions d’écoutes sur Spotify out porte à croire que les années à venir seront riches en événements pour elle : au cours del’été, elle se produira dans plus de dix festivals, en plus d’assurer la première partie de Sting etd’Olly Murs au Royaume-Uni, où elle participera également au festival The Mighty Hoopla àLondres. Avant le plus grand concert qu’elle ait jamais donné au Spektrum d’Oslo cet automne,elle se prépare à une grande tournée européenne en 2024.

LES ETOILES PARIS 61 rue du Château d’Eau Paris

28.5

EUR28.5.

