Yonaka LES ETOILES, 2 mars 2024, PARIS.

Yonaka LES ETOILES. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 19:00. Tarif : 29.0 euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS (L-R-20-9379/L-R-20-0663) PRESENTE : ce concert. YONAKA Le son se plie aux caprices de l’émotion. Pour YONAKA, la musique se métamorphose à l’image des humeurs. La distorsion déborde de tension dans les moments de catharsis intense, pour ensuite redescendre dans un souffle de répit électronique. En tant que tel, le trio britannique – Theresa Jarvis au chant, Alex Crosby à la basse, et George Werbrouck-Edwards à la guitare – fusionne pop, punk et hip-hop dans un hybride de rock alternatif hypnotique. Le groupe plonge profondément dans les thèmes de la santé mentale, de l’émancipation et du moment présent avec une intention claire et une vision des plus larges. Après avoir cumulé plus de 150 millions de streams avec une réception médiatique positive, YONAKA entame le prochain chapitre avec la sortie de leur prochain EP Welcome To My House, disponible via LAVA/Republic Records. Theresa explique davantage le thème de l’EP : « chaque chanson représente un souvenir ou une émotion en moi. Les expériences que j’ai vécues ont toutes passé du temps dans ma maison et m’ont consumée. Avec Welcome To My House, visuellement, je veux que les auditeur.ices puissent ouvrir une porte, entrer dans mon monde et voir ce que chaque chanson signifiait pour moi à ce moment précis de ma vie. » « Quand vous nous écoutez, j’espère que vous vous sentez en pouvoir, écouté.e, et que vous avez le sentiment de ne pas être seul.e », déclare Theresa. « Écouter les histoires d’autres personnes m’a beaucoup aidée à guérir et à grandir, et j’aimerais être cette lumière pour d’autres personnes. » Yonaka Yonaka

LES ETOILES PARIS 61 rue du Château d’Eau Paris

