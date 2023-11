Pitt LES ETOILES, 15 décembre 2023, PARIS.

PITT Pitt est un auteur-compositeur-interprète self-made à l’arrivée explosive sur la nouvelle scène de R&B & variété française. Nouvelle décennie, nouvelle ère pour Gaspar. Jusqu’alors confortablement installé dans un rythme de salarié francilien entre appartement, routine et répétition, c’est en 2019 qu’il lâche toute cette sécurité pour se dédier pleinement à sa musique. Guitariste depuis son adolescence, il composait, écrivait et produisait depuis déjà 10 ans au jour où il fait le plus grand pari de sa vie. Un pari risqué, réfléchi et surtout nécessaire, car Pitt est de ceux qui ne peuvent pas lâcher leurs objectifs – un artiste et un homme déterminé à arriver au sommet, coûte que coûte.Vivre sa vie comme si on n’en avait qu’une : voilà la philosophie de Pitt qui, après avoir longtemps repoussé l’inévitable, fait surgir en 2020 ses premiers titres R&B aux refrains hyper efficaces chantés du fond du coeur sur pointe de pop urbaine FR et hip-hop US dont il s’inspire pour sa production. COMMANDES LIMITEES A 8 PLACES MAXIMUM PITT PITT

LES ETOILES PARIS 61 rue du Château d’Eau Paris

