Les Sphères Ennemies – Les Enfants du Paradis, Paris LES ENFANTS DU PARADIS, 14 novembre 2023, PARIS.

Les Sphères Ennemies – Les Enfants du Paradis, Paris LES ENFANTS DU PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 19:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 28.45 à 28.45 euros.

La Scène Parisienne Productions présente ce spectacle. LES SPHÈRES ENNEMIESLa comédie romantique qui vous plonge dans le cerveau masculin. JO, hémisphère gauche : primaire, impulsif et cynique, aime chasser la gazelle. NATHAN, hémisphère droit : civilisé, idéaliste et romantique, aime cueillir des coquelicots. A ma gauche, A première vue, ils n’ont rien en commun… si ce n’est qu’ils sont copilotes dans un cerveau humain, celui de Jonathan. Et quand Jonathan rencontre la femme de sa vie, le duo de « chasseur-cueilleur » va devoir trouver un terrain d’entente pour la conquérir, pour le meilleur et pour le pire. Du coup de foudre aux vieux jours, du premier rendez-vous à la demande en mariage, les Sphères Ennemies raconte une grande histoire d’amour … mais depuis l’intérieur de la boite crânienne d’un jeune homme, où s’affrontent le petit ange et le petit diable qu’on a tous dans la tête. Les Sphères Ennemies Les Sphères Ennemies

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS 34 RUE RICHER Paris

