TICKETAC (L. 2-1005158) présente IZABELLE MAYAOrigine Non ControléeOrigine non contrôlée nous raconte avec humour le parcours, entre Afrique et Europe, d’une jeune fille qui ne se sent pas du tout concernée par les frontières. Parachutée en France sans l’avoir vraiment voulu, contrariée et épaulée par des personnages hilarants et hauts en couleur, elle avance avec une inaltérable légèreté. Y a-t-il une place pour elle, à la croisée des mondes ? Rien n’arrête quelqu’un qui nourrit l’immense ambition de vivre joyeusement sa vie. Surtout pas un problème de passeport. « Il y a de plus en plus d’étrangers dans le monde », notait déjà Pierre Desproges. Alors une de plus ne devrait pas changer grand chose ! Par sa présence sur scène et sa générosité radieuse, Izabella Maya nous associe au destin haletant d’une héroïne aussi drôle qu’attachante, dont l’histoire a tôt fait de devenir la nôtre. – Artiste : Izabella MAYA – Auteurs : Izabella MAYA – Nicolas JouveInformations pratiques :Fermeture des portes à 20h30 Izabelle Maya Izabelle Maya

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS 34 RUE RICHER Paris

