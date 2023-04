Houria les Yeux verts – Enfin Moi! – Les Enfants du Paradis, Paris LES ENFANTS DU PARADIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

HOURIA LES YEUX VERTS Enfin Moi!Un spectacle hilarant sans relâche sur la vie de Zohra qui pourrait être celle de toutes les femmes …Houria Les Yeux Verts est une comédienne mosellane devenue un véritable phénomène humoristique. Elle revient avec son nouveau spectacle « Enfin Moi » dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.Auteure : Zohra HamitiMise en scène : Warda LazriInformations pratiques :Fermeture des portes à 20h30

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS
34 RUE RICHER Paris
23 avril 2023, 17:00
Tarif : 29.0 euros

