La Stratégie du Pire – Les Enfants du Paradis, Paris LES ENFANTS DU PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 19:00. Tarif : 29.9 euros.

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Humour Suspense Névroses Dans la famille Scott, ils ont tous une vie très spéciale, sauf Paul, le père, un banquier angoissé qui passe son temps à imaginer le pire. Ce lundi 21 mai 2040, alors qu’il est à deux jours de la promotion de sa vie, il reçoit une lettre. La première depuis 5 ans, à l’heure où les courriers n’existent plus… Qui a bien pu l’envoyer ? Et pourquoi ? Avec sa femme Julia, ils trouvent toutes les bonnes raisons de ne pas l’ouvrir ! C’est sans compter sur l’auteur de la missive qui s’impatiente et pirate leur appartement pour les forcer à la lire. Et là… Paul réalise combien il manquait d’imagination. Manipulé par sa femme, menacé par sa fille, moqué par son fils qui en sait beaucoup plus qu’il ne le montre, Paul va devoir changer de stratégie s’il veut s’en sortir. D’après une histoire bientôt vraie ! « La stratégie du pire » est une comédie sur notre incroyable capacité à toujours envisager le pire, afin, croyons-nous, de le contrôler et de le conjurer. Mais c’est surtout donner libre cours à une imagination au service de nos peurs ! Et un bon moyen de créer ce que nous redoutons le plus… Equipe artistique Avec Cyril Necker, Hélène Bizot, Philippe Etesse, Deborah Newman, Grégory Amsis, Karine Revelant Auteur : Cyril Necker Mise en scène : Olivier Macé Assistant mise en scène : Laurence Guillet Décors : Olivier Prost Costumes : Amélie Robert Lumières : Jacques Rouveyrollis Musique : Frédéric Chateau La Stratégie Du Pire

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS 34 RUE RICHER Paris

