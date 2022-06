Stage clown de théâtre parents-enfants Les Cinq Toits Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage clown de théâtre parents-enfants Les Cinq Toits, 11 juillet 2022 09:00, Paris. 11 – 13 juillet Sur place Sur inscription https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-enfants-et-familles-paris-juillet-2021, lesouffleclown@gmail.com, 0629321174 Stage clown de théâtre pour enfants de 6 à 10 ans et leurs parents à Paris Venez expérimenter le clown de théâtre en famille. 3 matinées pour explorer cet art au travers d’échauffement, mise en jeu et situations progressives d’improvisation. Emotions, rire, créativité, liberté.

Inscription pour les 3 matins.

Pour en savoir plus et s’inscrire

https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-enfants-et-familles-paris-juillet-2021 Les Cinq Toits 51 boulevard Exelmans 75016 Paris Quartier d’Auteuil lundi 11 juillet – 09h00 à 12h00

mardi 12 juillet – 09h00 à 12h00

mercredi 13 juillet – 09h00 à 12h00

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Cinq Toits Adresse 51 boulevard Exelmans Ville Paris Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Les Cinq Toits Paris

