2022-05-13 11:30:00 – 2022-05-13

2022-05-13 11:30:00
Augerville-la-Rivière
30 EUR
Venez écouter les œuvres de Ravel, Chausson, Debussy, Poulenc et Stravinsky par le quatuor Hermès au château d'Augerville-la-Rivière.

