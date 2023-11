Dialaw Project – M. Serre / G. Acogny LES ABBESSES, 23 décembre 2023, PARIS.

Dialaw Project – M. Serre / G. Acogny LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 15:00 (2023-12-23 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

DIALAW PROJECTM. Serre / G. Acogny Germaine Acogny, la grande dame de la danse africaine, a réussi l’oeuvre de sa vie en créant l’École des Sables, dans un village de pêcheurs au sud de Dakar, Toubab Dialaw. Mais aujourd’hui le projet d’un énorme port à conteneurs menace la pêche artisanale du village et l’écosystème de toute la côte. Forte de sa stature internationale, elle alerte sans relâche sur la situation. En réponse à son appel, Mikaël Serre, ayant déjà mis en scène Germaine Acogny dans À un endroit du début, a réuni comédiens, auteurs, danseurs, sénégalais et français, pour en éclairer les enjeux humains, culturels et historiques. Le « développement » justifie-t-il le sacrifice d’un patrimoine vivant ? Germaine Acogny Germaine Acogny

LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris

