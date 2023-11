M. Keegan-Dolan / R. Poirier – How to be a Dancer LES ABBESSES, 16 décembre 2023, PARIS.

M. KEEGAN-DOLAN / R. POIRIER – How to be a Dancer LES ABBESSES. 2023-12-16 à 15:00. Tarif : 33.0 euros.

M. KEEGAN-DOLAN / R. POIRIERHow to be a Dancer in Seventy-two Thousand Easy LessonsÊtre danseur, c’est être en vie! Mais cette vie est faite de rêves et de réalités. Michael Keegan-Dolan souligne qu’on ne comprend pas vraiment ce qu’on fait pendant qu’on le fait, surtout quand on est jeune. L’expérience de la vie aidant, il embarque sa partenaire Rachel Poirier dans une comédie loufoque entre réel et fiction, pudeur et désir, bravoure et humiliation, innocence et expérience. Par le jeu et le cabaret, les deux lurons assument tout: pousser le sérieux jusqu’au ridicule, mais aussi laisser la danse pure surgir par un Boléro superbement dansé, au détour d’une facétie. Chemin faisant, ils règlent leurs comptes avec les espérances et les désillusions qui font le relief de la vie. How to be a Dancer in Seventy-two Thousand Easy Lessons How to be a Dancer in Seventy-two Thousand Easy Lessons

LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris

