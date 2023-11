Ali Ghamsari – Le Târ Iranien LES ABBESSES, 2 décembre 2023, PARIS.

Ali Ghamsari – Le Târ Iranien LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 16:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

ALI GHAMSARI« Le Târ Iranien » est une œuvre née du voyage d’un an d’Ali Ghamsari à travers l’Iran. Avec pour bagage son instrument traditionnel, le târ, l’artiste a marié son art avec les mélodies et chants des provinces. Lors de ses rencontres avec la tradition musicale de chaque territoire, il a accordé son târ de sorte à accompagner les maîtres d’aujourd’hui, repliés sur leurs terres, afin de faire apprécier par le grand public leur précieuse présence.« Le Târ Iranien » est devenu une référence en matière d’indépendance musicale pour avoir réussi le tour de force de fédérer la génération d’hier et celle d’aujourd’hui. Ali Ghamsari Ali Ghamsari

Votre billet est ici

LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici